“Va bene, va bene così“. Si racconta Vasco Rossi

L’Associazione Seventy Mood inaugura domani gli eventi del 2025 con “Va bene, va bene così“, un appuntamento tutto dedicato a Vasco Rossi, previsto per le ore 19. Nello Spazio Webo (via Gagarin 161 a Pesaro), si terrà infatti un live & talk dedicato a Vasco Rossi e al suo album live che ha fatto comprendere a tutti "come il cantante di Zocca – spiegano gli organizzatori – non fosse un rocker qualunque, ma il capopopolo di un pubblico differente senza santi né eroi e probabilmente il più grande performer del nostro Paese. A 40 anni dalla sua uscita è tornato, in una versione espansa e rimasterizzata che coglie ancor più lo spirito di quei tempi, “Va bene, va bene così“, uno degli album live più importanti della storia della musica italiana".

Edoardo Mensitieri, della Seventy Mood, intervisterà il giornalista e scrittore Massimo Poggini che condurrà i presenti alla scoperta di Vasco e di quel magnifico album ricco di brani diventati generazionali, che verranno interpretati da una band di musicisti capitanati da Michele Panzieri (chitarra), con Pino De Lucrezia alla voce, Andrea Giaro al basso, Massimo Mengacci alle tastiere e Michele Tagliatesta alla batteria.

L’Associazione Seventy Mood, nata con l’obiettivo di dedicare attenzione ai molteplici aspetti che sono stati protagonisti del decennio degli anni ’70, organizza eventi riguardanti quel periodo storico: "Un periodo fondamentale – proseguono gli organizzatori – durante il quale non solo è successo praticamente tutto, ma pensando al quale non è azzardato affermare che fu il primo decennio dal dopoguerra in cui l’Italia fu protagonista e sede di eventi e movimenti e non solo specchio di ciò che succedeva nel mondo". Ingresso solo con consumazione.