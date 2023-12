Va dalla ex nonostante i divieti. Poi insulta i carabinieri: arrestato

Si è pericolosamente avvicinato, anche se non poteva per via di un divieto di avvicinamento, ben quattro volte alla ex compagna nel giro di neanche tre mesi, da ottobre ad oggi.

Non solo: il giovane, un sudamericano sui 30 anni, che fa il muratore, lo scorso giovedì sera è arrivato a soli 20 metri dalla abitazione della donna e quando i carabinieri, che controllavano la zona, lo hanno fermato, ha dato in escandescenze (aveva bevuto), ha inveito contro i militari e quindi ha fatto resistenza a pubblico ufficiale. Per questo, oltre che per la violazione del divieto di avvicinamento, è stato arrestato. La misura cautelare in carcere è stata chiesta ieri mattina dal pm, Maria Letizia Fucci, durante la convalida, e concessa dal giudice, Andrea Piersantelli.

Tutto nasce dal fatto che il sudamericano non ne vuole sapere di lasciare in pace la sua ex, di pochi anni più vecchia, con la quale la relazione è finita da un pezzo. A suo carico pende un procedimento al tribunale di Rimini, per maltrattamenti e stalking, perpetrati ai danni della stessa donna. La quale, da un po’ di tempo, abita a Pesaro, anche se prima la coppia abitava, insieme, a Cattolica (da qui la competenza del tribunale romagnolo).

Il sudamericano ha violato il divieto di avvicinamento – imposto dal gip del tribunale di Rimini, almeno 500 di distanza da mantenere tra i due – in più occasioni, due volte nello scorso ottobre, il 24 e il 26 (quando era stato arrestato in flagranza del divieto, e poi rilasciato), una il 14 dicembre scorso, oltre all’ultima, quella di giovedì sera. In un caso l’uomo è salito sullo stesso bus sul quale viaggiava la donna e non voleva farla scendere. In un altro caso l’ha aspettata alla fermata e quando è arrivata ha rotto un pezzo della panchina che si trovava sulla pensilina e con quella ha spaccato il vetro del bus e con lo stesso vetro ha minacciato la ex. In un terzo caso, il 14 dicembre scorso, è arrivato fino a casa di lei e quando la donna gli ha aperto la porta le ha tirato il cellulare in faccia, ferendola.

Insomma, troppi episodi che hanno portato alla richiesta cautelare di ieri mattina da parte del pm e alla carcerazione del sudamericano, che abita nell’entroterra pesarese. I carabinieri giovedì scorso lo hanno fermato perché controllavano, per garantirne l’incolumità, l’abitazione della donna. E lui puntualmente, intorno alle 22, è arrivato a circa 20 metri dalla casa della donna. Schiavo dell’ossessione, fermata solo con le manette.

Alessandro Mazzanti