Va forte la pista di pump track

VALLEFOGLIA

La nuova pista di pump track realizzata sul Monte di Colbordolo sta riscuotendo notevole interesse. "Infatti – afferma il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli – ogni giorno sono tante le famiglie con ragazzi e bambini che arrivano da tutto il territorio per sperimentare il nuovo tracciato che consente di praticare questa nuova disciplina sportiva in continua evoluzione, di sperimentare la velocità e le proprie abilità tecniche diventando così anche un vero e proprio centro di aggregazione di appassionati di biciclette, skateboard, pattini e monopattini. La pista di pump track può essere utilizzata tutti i giorni dalle 9 alle 22. Siamo particolarmente soddisfatti come Amministrazione comunale di Vallefoglia, di aver contribuito ancora una volta con la realizzazione di questo nuovo impianto, pensato e studiato anche con un gruppo di giovani ciclisti del territorio, di essere riusciti ad ampliare l’offerta degli impianti sportivi".