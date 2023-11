Va in pensione don Piero Pasquini. Arriva don Fabio Bricca

Grande festa domani alla pieve collegiata a Mercatello sul Metauro: alle 11,15 l’arcivescovo Sandro Salvucci presiederà una celebrazione in cui ci sarà il passaggio di consegne dall’attuale parroco, don Piero Pasquini, al nuovo sacerdote don Fabio Bricca. Dopo una decina di anni di permanenza, don Pasquini lascia la parrocchia per la pensione, mentre don Bricca aggiunge Mercatello sul Metauro alla cura di Borgo Pace. Il parroco uscente, classe 1945, è noto soprattutto per aver fondato e seguito la comunità di Caresto, vicino a Sant’Angelo in Vado, un antico eremo che don Pasquini ha nel tempo fatto rivivere e dedicato alla pastorale famigliare, non senza controversie, specialmente alcuni decenni addietro, quando per diverso tempo non gli fu affidata alcuna parrocchia e si dedicò a tempo pieno a Caresto. Don Fabio Bricca, mercatellese classe ’61, ordinato sacerdote nel 2011, ha una lunga esperienza nell’Unitalsi e nell’arte sacra e solidi legami con la Massa Trabaria.