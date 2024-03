Va in Perù a ritrovare i resti del padre

Il padre morì in un tragico incidente aereo in Perù il 9 marzo 1953, quando lui aveva appena 5 anni. E lui, figlio senza ricordi di un aviatore morto nell’altro capo del mondo… 70 anni dopo quel tragico evento che ha segnato tutta la sua vita, ha intrapreso un viaggio dagli Appennini alle Ande per poter finalmente visitare quella tomba, che a lungo ha animato la sua fantasia. "E’ incredibile che ci sia ancora" ci racconta Lucio Angelini, 77enne fanese, noto scrittore e traduttore italiano, fratello di Franca e del compianto Mauro, professore d’atletica e più volte campione italiano nel salto in alto, negli ostacoli e nel Decathlon.

"C’è chi riposa all’ombra dei cipressi - prosegue Angelini -, mio padre invece alle falde di una grande duna di sabbia. A settant’anni esatti dalla sua tragica morte, sono finalmente riuscito a fare visita al mio babbo giovinetto, caduto con il suo aereo a Ica, in Perù, all’età di 32 anni. E’ stata una grande emozione rendere onore a Liviero (nella lapide, per errore, Giviero). Che la sabbia di Ica gli sia sempre lieve". Era il mese di ottobre scorso quando Angelini ha intrapreso "il mio viaggio deamicisiamo alla ricerca della sua tomba a Ica, in Perù... e l’ho trovata". "Mio papà Liviero, da miliare era pilota - racconta partendo dall’inizio Lucio - poi si è spostato come pilota civile in America Latina. Purtroppo lì ha avuto un incidente aereo (che Angelini ha raccontato nel suo ultimo libro ‘Lupo di Maggio’ appena pubblicato, ndr) e là è rimasto perché era molto difficile, a quel tempo, far rientrare le salme. Nostra mamma allora si è rimboccata le maniche, con tre figli piccoli si è dovuta mettere a lavorare e ha dedicato la sua vita a noi".

Del marito perso giovanissima, di quella vedovanza subita ad appena 27 anni e crudelmente pochi giorni prima di ricongiungersi al marito partito due anni prima e mai tornato, mamma Gina non ha mai voluto parlare. "Sono passati tanti anni ma io ho sempre avuto questo segreto desiderio di, almeno, visitarne la tomba perché non ne ho alcun ricordo preciso dato che avevo tre anni quando partì (il padre morì due anni dopo senza aver fatto ritorno a casa in quei due anni ndr). A ottobre ce l’ho fatta.

Per non andare a vuoto, avevo contattato prima un giornale locale e avevo chiesto la cortesia di andare al cimitero di Ica a verificare se ci fosse ancora, se avesse resistito al devastante terremoto del 2007. Mi hanno mandato delle foto. Son partito quindi con la certezza che la tomba c’era ancora". L’incontro padre e figlio è stato "commovente e piacevole, perché mio padre si trova in un posto assolato ai piedi delle famose dune di sabbia di Ica. E siccome io adoro il sole, penso che lì stia bene anche lui".

Angelini si è anche informato per far rientrare i resti del suo papà in Italia. "Mi hanno detto che c’era una lunga pratica da seguire, ma io in quel momento avevo i giorni contati e non sarei riuscito a sbrigare tutte le pratiche". Ripensandoci ora però, ritiene che lasciarlo là sia la scelta migliore: "Nel frattempo mia madre è morta - conclude Angelini - che senso ha riunirli ora quando qui in Italia le tombe le smantellano dopo 25 anni? Lì in Perù invece può darsi che almeno lui possa rimanere per sempre…"

Tiziana Petrelli