Va in scena il Capodanno. Fano e Pesaro in concerto

Torna il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica Rossini, appuntamento tradizionale e imperdibile, che non manca mai di registrare il "tutto esaurito" grazie a un folto pubblico che non vede l’ora di accomodarsi al Teatro Rossini (ore 21.00) del primo gennaio per una serata di "grande musica per l’anno nuovo". Il Concerto di Capodanno 2024 assume però un significato ancor più eccezionale per due ricorrenze straordinarie: nel 2024 la Rossini raggiunge i 30 anni di attività, festeggiati con un cartellone di eventi "maxi", proprio nell’anno in cui la città di Pesaro sarà Capitale italiana della Cultura. Essendo il primo evento in assoluto dell’anno da Capitale, il Vicesindaco e Assessore alla bellezza del Comune di Pesaro, Daniele Vimini, da sempre amico e sostenitore dell’Orchestra, aveva chiesto alla Rossini un programma speciale, che sottolineasse al meglio l’eccezionalità di questo momento storico per la città: si è così deciso di puntare su due dei giovani più affermati nel panorama musicale mondiale e su un programma che abbraccia generi e stili diversi. Una "musica attorno", come recita il sottotitolo della Stagione Sinfonica OSR.

Ecco quindi che sul podio salirà il direttore d’orchestra Riccardo Bisatti, classe 2000, che vanta già collaborazioni prestigiose (tra cui un ruolo artistico presso il Teatro Regio di Torino) e che nel Concerto di Capodanno vedrà il debutto in OSR nelle vesti di direttore ospite principale: ulteriore riconoscimento di una carriera giovane, ma già "grande". Al pianoforte siederà Leonora Armellini, vera eccellenza italiana, vincitrice di concorsi pianistici fin dall’età di tredici anni, diplomata con lode non ancora maggiorenne e con una carriera impossibile da riassumere, se non dicendo almeno che al prestigioso concorso Chopin di Varsavia è stata premiata ben due volte: a diciotto anni, col "Premio Janina Nawrocka" e nel 2021, con un Premio che ne fa la prima donna italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale.

Capodanno in musica anche a Fano con la grande musica e l’orchestra sinfonica. Dalla fortunata e consolidata sinergia tra l’Orchestra Sinfonica Rossini e la Fondazione Teatro della Fortuna di Fano, torna sul palcoscenico del teatro fanese il Concerto di Capodanno, in programma il primo gennaio 2024 alle ore 17.00. Se il Capodanno è un giorno speciale per tutti, tra buoni propositi e brindisi augurali, il Concerto del 2024 assume un significato particolare: l’Orchestra Rossini compie infatti 30 anni e, portando il nome di uno dei compositori di opera lirica più famosi al mondo, coglie l’occasione per festeggiare anche il recente riconoscimento Unesco a "Patrimonio immateriale dell’umanità" assegnato al canto lirico italiano.

Un programma che abbraccia quindi il pubblico ("Musica attorno" è uno dei sottotitoli della Stagione Sinfonica OSR) con sinfonie e arie d’opera tra le più celebri e amate: il rullo di tamburi della Gazza ladra rossiniana dà il via al concerto, che prosegue con Giuseppe Verdi, di cui vengono proposte arie e la Sinfonia dal Nabucco, che contiene il tema del coro "Va’ pensiero", poi Gaetano Donizetti, l’Intermezzo da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e un omaggio a Giacomo Puccini, del quale ricorrono i cento anni dalla scomparsa. Il tenore solista sarà Raffaele Abete, giovane all’anagrafe ma giunto nel 2024 ai venti anni di presenza sui palcoscenici di tutto il mondo (un altro compleanno da festeggiare!), interprete raffinato, dalla voce cristallina e potente, che vede nel repertorio italiano il suo cavallo di battaglia. www.orchestrarossini.it

