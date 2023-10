Va in scena il ciclo di ’Edufin’. Incontri su economia e finanza

"Offrire strumenti, conoscenze e chiavi di lettura per comprendere le dinamiche finanziarie, previdenziali e di accesso al credito per la vita di tutti i giorni". Lo afferma l’assessore Cucchiarini indicando l’obiettivo di Edufin, il ciclo di incontri su tematiche economiche e finanziarie organizzato dall’assessorato alle Finanze del Comune di Fano. L’ultimo incontro è in programma lunedì 30 ottobre, alle 17.30, al Paricentro su "Crisi da sovraindebitamento" a cura di Riccarda Grandoni presidente dell’associazione "I diritti del debitore" di Fano con gli interventi di Carlo Spinaci e Stefania Napolitano consulente Federconsumatori. "Spesso questi argomenti sono esclusiva di specialisti o addetti del settore - osserva Cucchiarini - invece abbiamo voluto costruire e rafforzare, giorno dopo giorno, una cultura finanziaria di base che aiuti a gestire meglio i risparmi e a scegliere in modo consapevole come investire, assicurarsi e risparmiare a fini previdenziali".