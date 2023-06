Va in scena il mondo di Lourdes

Venerdì e sabato con “Cantiere aperto per Lourdes“ si conclude “TeatrOltre“. L’appuntamento è a Palazzo Gradari alle ore 18 con una residenza realizzata nell’ambito di “Ram“, Residenze Artistiche Marchigiane finanziate da MiC e Regione Marche.

“Cantiere aperto per Lourdes“, è un progetto di e con Emilia Verginelli e con Ale Rilletti.

“Lourdes“ è la storia di un incontro, di più incontri. È il racconto di chi è stato e chi non è mai stato a Lourdes. C’è chi lo immagina, chi lo detesta, chi avrebbe voluto andare lì per chiedere un miracolo. "È una conversazione, una serie di dialoghi accaduti nel tempo tra me e più persone" dice l’autrice. Biglietteria allo Sperimentale (0721 387548) e Palazzo Gradari (334 3193717).

Ingresso 3 euro.