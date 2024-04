Va in scena “Sogni con me?“. La danza ci libererà dalle guerre

Attraverso il linguaggio universale del ballo e della musica sarà un messaggio di pace, contro ogni guerra, ad “inondare“, oggi alle ore 21, il palcoscenico del Teatro Rossini di Pesaro. Una serata in cui i protagonisti saranno i 100 allievi del Liceo Coreutico Marconi accompagnati dalla Filarmonica Rossini diretta dal M°Antonio D’Antonio che porteranno in scena il celebre balletto classico “Lo Schiaccianoci“ in chiave contemporanea, rispondendo alla domanda, anche titolo dell’evento, “Sogni con me?“. La famiglia, l’amicizia, il sogno, la magìa, l’isolamento, la riflessione, questi solo alcuni dei temi che trasporteranno la serata sulle radici dell’opera musicale di Pëtr Il’ic Cajkovskij e nel racconto di Hoffmann e rivisitazione di Alexandre Dumas. Uno spettacolo progettato da giovani rivolto ai giovani che vuole attraversare la difficile ma brillante fase dell’adolescenza e far capire l’importanza della speranza e della forza interiore nel far fronte alle sfide e alle difficoltà della vita.

"Esprimo grande soddisfazione per la realizzazione di questo sogno, un progetto enorme che ha avuto circa due anni di preparazione e che ha visto impegnati in modo esemplare tutti gli alunni, il personale docente, i docenti accompagnatori al pianoforte e il personale ATA del Liceo Coreutico Marconi – sottolinea Luca Maria Antonio Testa, dirigente scolastico de “Liceo Scientifico Marconi“ –. Un sogno che si realizza, per tutti gli alunni che hanno l’onore ed il privilegio di esibirsi su un palcoscenico assai famoso, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Rossini, per gli insegnanti e per le famiglie. I sogni si possono realizzare solo quando si sogna insieme, si lavora insieme, si spera e si crede fortemente in ciò che si fa. Sarà un’esplosione di luce, di gioia e di amore".

Una giornata dalle mille emozioni quella di mercoledì proprio perchè il sipario si aprirà per la prima volta di mattina alle 9,15 con la prima replica di “Un passo di pace“, uno spettacolo che coinvolgerà oltre 1.200 giovani studenti delle scuole di Pesaro raccontando la storia di un migrante di guerra e della speranza che porta con sé.

Non una ma ben due le repliche di cui la seconda alle 11,15, entrambe saranno accompagnate dalla testimonianza sul tema di Olena Motuzenko.

Per info e biglietti per lo spettacolo ‘Sogni con me?’ alle ore 21, 0721 387621, www.vivaticket.com o al tipico.tips.

Ilenia Baldantoni