Va in scena uno spettacolo cult di Motus. Al Sanzio il lavoro firmato Silvia Calderoni

Per la rassegna TeatrOltre torna in scena a Urbino lunedì sera (ore 21), al Teatro Sanzio uno degli spettacoli cult di Motus che ha girato il mondo. Si tratta di MDLSX, un viaggio teatrale firmato dall’attrice e performer Silvia Calderoni. In MDLSX collidono brandelli autobiografici ed evocazioni letterarie; inni alla libertà di divenire, al gender genderb(l)ending, all’essere altro dai canoni del corpo, del colore della pelle e della nazionalità. Frammenti d’autobiografia, playlist di una vita mixate dal vivo, assieme a innesti e parallelismi con la storia di Cal/Calliope l’ermafrodito protagonista del romanzo Middlesex di Jeffrey Eugenides, creano un cortocircuito per una nuova performance di Motus androgina e animalesca. Ed è verso la fuoriuscita dalle categorie – tutte, anche artistiche – che MDLSX tende. Sulla confusione tra fiction e realtà MDLSX oscilla, da Gender Trouble a Undoing Gender. La regia di MDLSX è di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, la drammaturgia di Daniela Nicolò e Silvia Calderoni, i suoni di Enrico Casagrande in collaborazione con Paolo Panella e Damiano Bagli, luce e video di Alessio Spirli e Simone Palma, produzione Motus in collaborazione con La Villette - Résidence d’artistes 2015 Parigi; Teatro Dimora di Mondaino, Amat, con il sostegno di MiC, Regione Emilia Romagna.