Va ko anche l’acquedotto. Ma il telecontrollo è decisivo

L’altra notte si è verificata un’importante rottura dell’acquedotto principale che serve la città e il comprensorio, sopra Santa Veneranda. Un guasto dovuto al maltempo di questi giorni. Grazie alla segnalazione di ‘bassa portata’ del moderno sistema di telecontrollo le squadre di Marche Multiservizi sono subito intervenute, intorno alle 2 di notte, per riparare il guasto. Fino alle 14 tre squadre di addetti MMS, per una ventina di persone, si sono alternate al lavoro sulla rottura per sostituire 20 metri circa della condotta principale che ha un diametro di 700 mm. Sono stati impiegati due escavatori, un camion con gru e diversi altri mezzi aziendali. La tempestività dell’intervento ha consentito di ripristinare il servizio prima che i serbatoi di San Gaetano si svuotassero e questo ha ridotto al minimo i disagi per la città.