Vacanze per la terza età Iscrizioni aperte

Sono aperte fino al 31 maggio le iscrizioni per le ‘Vacanze itineranti al mare per la terza età’, organizzate dal Comune di Terre Roveresche. ‘Itineranti’, perché si parte in pullman di buon mattino destinazione Torrette di Fano e si torna a casa per il pranzo. Il primo turno, per i pensionati di Orciano e Barchi, va dal 12 al 30 giugno (dal lunedì al venerdì) e il secondo turno, per gli utenti di San Giorgio e Piagge, dal 3 al 21 luglio. I partecipanti di entrambi i turni potranno usufruire di un’ulteriore settimana dal 25 al 30 luglio. Il Comune effettua il trasporto gratis.