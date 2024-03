Vacanze per terza età. Sondaggio sul web tra Asiago e Andalo

Il Comune di Colli al Metauro ha pubblicato sul proprio sito web un’indagine relativa alle vacanze in montagna per la terza età da realizzare durante il prossimo periodo estivo. Nell’avviso si legge che "l’Amministrazione comunale intende organizzare per l’estate 2024, attività ricreative in favore di cittadini ultra sessantacinquenni, con destinazione località montane e, pertanto, al fine di valutarne l’interesse propone due proposte di soggiorno". La prima ad Andalo (in provincia di Trento) nel periodo dal 25 agosto al primo settembre; e la seconda ad Asiago (nel vicentino) dal 28 luglio al 4 agosto e dal primo settembre all’8 settembre. "Per informazioni e comunicazioni di interesse – aggiunge la nota messa sulle pagine internet del Comune – si può telefonare al numero 0721.982932, Sportello Servizi Sociali del municipio di Montemaggiore al Metauro, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 9 alle 13". Nello stesso avviso, si precisa che occorre comunicare la propria disponibilità entro lunedì 11 marzo, al fine di poter comunicare la prenotazione all’agenzia incaricata. La quota di soggiorno è a carico di ciascun partecipante, mentre il servizio di trasporto verrà fornito dal Comune di Colli al Metauro. "Il soggiorno si potrà avviare – evidenzia l’avviso sottoscritto dalla responsabile dei servizi sociali, dottoressa Nara Pierucci, con l’adesione di almeno 25 partecipanti".

s.fr.