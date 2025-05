Vaccinazioni, riconoscimento a Urbino

Prestigioso riconoscimento per l’ospedale di Urbino, che entra a far parte della Rete Ospedali del Programma Nazionale Ospivax e ottenendo tre Bollini Ospivax. Una attestazione che valuta l’impegno dell’Ospedale di Urbino nel diventare un vero e proprio “Ospedale che Promuove la Vaccinazione“, come il Programma Ospivax richiede. L’iniziativa nazionale mira a integrare pienamente l’offerta vaccinale all’interno dei percorsi di cura ospedalieri, riconoscendo le strutture sanitarie che si distinguono per l’implementazione di strategie efficaci volte a elevare la consapevolezza sull’importanza delle vaccinazioni come strumento primario di prevenzione per tutte le età, offrire attivamente opportunità vaccinali agli operatori sanitari, garantendo la loro protezione e quella dei pazienti.

"Questo riconoscimento testimonia – spiega il direttore generale dell’AST Alberto Carelli – il nostro costante impegno nel promuovere la salute pubblica attraverso la prevenzione e l’offerta di servizi vaccinali di elevata qualità". L’adesione alla Rete Ospivax e l’ottenimento dei 3 Bollini testimoniano l’adozione da parte dell’Ospedale di Urbino di best practices nella promozione vaccinale, con l’implementazione di percorsi dedicati e la formazione del personale.

"Il Dipartimento di Prevenzione – spiega il direttore Augusto Liverani – ha collaborato attivamente per raggiungere questo obiettivo, convinto dell’importanza di offrire opportunità vaccinali mirate e accessibili a diverse categorie di popolazione, a partire dai contesti ospedalieri. I tre Bollini Ospivax sono un meritato riconoscimento dell’impegno e della professionalità di tutti gli operatori coinvolti e ci spronano a proseguire su questa strada".

Un lavoro importante a protezione degli operatori sanitari: garantendo la difesa dei pazienti fragili, fornendo una difesa essenziale contro le malattie infettive, specialmente in condizioni di vulnerabilità. "La prevenzione è uno dei pilastri più importanti della nostra politica sanitaria in quanto ha un ruolo fondamentale nella tutela del diritto alla salute e nella sostenibilità del sistema sanitario", dichiara il vicepresidente della giunta e assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini. L’Ospedale di Urbino è ora parte di un network nazionale di eccellenza che condivide l’obiettivo di rendere la vaccinazione un’opportunità accessibile e integrata nel percorso di cura.

g. v.