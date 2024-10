Vaccini antiinfluenzali: aperture straordinarie

Un servizio supplementare dedicato esclusivamente alle vaccinazioni antiinfluenzali, operativo nei fine settimana, in ambulatorio e anche a domicilio. Lo ha introdotto il medico di medicina generale Antonio Scardino per i propri pazienti di Terre Roveresche e di San Costanzo e partirà già da domani. Quando dalle 10 alle 12 il dottore effettuerà un’apertura straordinaria del suo ambulatorio di San Giorgio di Pesaro (municipio di Terre Roveresche); e poi nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, di quello di San Costanzo.

Un’iniziativa decisa sia per snellire le procedure, sia per evitare la contemporanea presenza in sala d’aspetto dei malati e delle persone della terza età e fragili che devono vaccinarsi, che si sarebbe prodotta nel caso in cui le vaccinazioni fossero state eseguite nei normali orari di ambulatorio.

In più, il dottor Scardino, ha predisposto dei moduli, a disposizione in entrambi i luoghi di ricevimento, con cui i familiari dei pazienti allettati o che sono impossibilitati a uscire di casa possono prenotare le vaccinazioni a domicilio, che saranno eseguite sempre nelle giornate del sabato e, se necessario, anche la domenica. Il servizio, sia ambulatoriale che domiciliare, proseguirà per almeno 4 o 5 settimane e, comunque, fino al termine della campagna vaccinale.

Una dimostrazione importante di disponibilità nei confronti dei pazienti da parte di questo medico, che nel giugno scorso ha accolto la richiesta del sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli, di gestire, in aggiunta a quello di San Costanzo, un ambulatorio anche a San Giorgio di Pesaro, paese che era rimasto senza dottore di base.

Sandro Franceschetti