Vaccini contro i tumori, ricerca al via

Vaccini contro il tumore. C’è anche la Politecnica delle Marche nel progetto di ricerca internazionale promosso soprattutto da società statunitensi, anche su vaccini anti-tumorali per i quali sono in corso da anni sperimentazioni. La Clinica Oncologica dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, guidata dalla professoressa Rossana Berardi, infatti "ha aderito ad alcune sperimentazioni internazionali che a breve partiranno e che prevedono l’immunoterapia anche con vaccinoterapia in ambito oncologico". Dunque ricerca internazionale che vede protagonista anche l’Università Politecnica delle Marche. "I vaccini in ambito oncologico hanno ritrovato una nuova vita anche a seguito della pandemia. Sono una terapia testata anche in passato ma con la pandemia anche i vaccini a Mrna sono stati di nuovo presi in considerazione". Sulla base di studi preliminari molto incoraggianti sono partite a livello internazionale altre sperimentazioni "e noi, con la nostra struttura, quindi con la Clinica oncologica, certificata Aifa, conduciamo diversi tipi di sperimentazione". I tempi? "Gli studi che stanno partendo adesso richiederanno qualche anno ma è difficile stimare i tempi. Obiettivamente comunque c’è stata una grande accelerazione". Soddisfazione ha espresso l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini.