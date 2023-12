Vaccini senza prenotarsi. Oggi l’Open day al distretto di via Nitti

Al via oggi la controffensiva messa in piedi dall’Azienda sanitaria per contrastare l’inarrestabile cavalcata del Covid. Ci si potrà vaccinare senza prenotazione, semplicemente presentandosi in via Nitti, dove è stato allestito un hub vaccinale d’emergenza. A Pesaro, l’appuntamento è dunque per giovedì 21 dicembre, nel Dipartimento di prevenzione in via Nitti dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30. Chi non potrà oggi, potrà tentare a Urbino, sabato 23 dicembre nella sede del Distretto in via Guido da Montefeltro dalle 8.30 alle 13; infine a Fano, venerdì 29 dicembre nel Punto vaccinale di popolazione (Inail) in via Palmiro Togliatti 13, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30. Una strategia necessaria in un momento in cui i contagi crescono e i Pronto soccorso tornano ad affollarsi.

Ovviamente, resta sempre valida la possibilità di vaccinarsi dal proprio medico di famiglia, sempre ammesso che questi aderisca alla campagna vaccinale (in provincia ha aderito meno della metà dei professionisti). In caso contrario, sarà lo stesso medico a suggerire al paziente il collega a cui affidarsi. Anche nelle farmacie ci si sta adoperando per aumentare le sedute vaccinali. Le farmacie comunali nelle quali ci si può vaccinare sono quelle di via Giolitti o Soria ed anche la farmacia privata Antonioli. Ma i primi appuntamenti vanno a febbraio.