Pesaro, 1 agosto 2021 - "La campagna vaccinale sta andando bene ma l’obiettivo è superare l’80 per cento di immunizzati in tutte le fasce d’età". Elisabetta Esposto, direttrice Asur dell’Area Vasta 1, commenta così l’attuale situazione nel distretto di Pesaro. Sette comuni sotto osservazione, di cui tre un po’ più indietro. Sono Tavullia, Gabicce Mare e Gradara. Qua i vaccinati, almeno con prima dose, superano di poco il 50%, numeri distanti da Pesaro, Vallefoglia, Mombaroccio e Montelabbate, tutti comuni intorno e sopra al 60%. "Gradara – al 52,6% – negli ultimi periodi sta recuperando, probabilmente grazie al punto vaccinale aperto al sabato, alle continue sollecitazioni e all’uso del Green pass (in vigore dal 6, ndr). Abbiamo fatto il 5-6% in più in una settimana", prosegue la Esposto che monitora da mesi la situazione in tutto il distretto.



Nell’ultima ’sessione vaccinale’ al palazzetto dello sport di Gradara sono state somministrate 264 dosi di Pfizer, Moderna e Astrazeneca tra prime e richiami, di cui 64 senza appuntamento. Nei medici di famiglia, gestori dell’hub, presente anche Danilo De Santi, uno dei coordinatori delle quattro equipe territoriali del distretto di Pesaro: "A Gradara iniziamo a vedere anche dei giovani, l’afflusso è importante. Le persone vengono pure da Gabicce e Tavullia. La modalità senza appuntamento è molto valida per ’raccattare’ gli indecisi". Per Gabicce Mare l’adesione è intorno al 53%, ma il problema è la fascia d’età 12-59 anni. Qui non si arriva neanche al 40% (a Gradara il 42%). "Devono aumentare i vaccinati della fascia 12-59 anni, che hanno iniziato dopo. Le prenotazioni ora però le abbiamo tutte giovanili", spiega la Esposto.



La percentuale dei giovani è in ascesa a Vallefoglia. Nella fascia 12-59 sono il 51,6% ad aver ricevuto già una dose, secondi solo a Pesaro che è al 53,8%. "Qua diversi giovani si sono recuperati con il punto vaccinale gestito dai pediatri", racconta la Esposto. Lo scorso mercoledì, giorno di apertura, sono state somministrate 120 prime dosi e per questa settimana ci sono 135 vaccini a disposizione. Numeri importanti anche in vista del ritorno tra i banchi tra poco più di un mese. "Sto vedendo che molti giovani sono propensi a vaccinarsi, non me l’aspettavo", prosegue De Santi. Lui, insieme alla sua equipe, mesi fa andava nelle case a vaccinare i più anziani e fragili. Per gli over 60 a Pesaro si arriva all’87,4%, di poco superiore il comune di Vallefoglia (87,5%), a cui seguono Montelabbate (85,9%), Mombaroccio (82,6%) e Gradara (80,8%). Sotto l’80 per cento della popolazione over 60 Gabicce Mare e Tavullia. "La parte rimanente è lo zoccolo duro – conclude De Santi – È difficile recuperarli. Se non l’hanno fatto ad agosto dopo mesi che hanno la fascia aperta è perché non vogliono farlo o sono indecisi".

