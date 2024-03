Vadese-Mercatellese da record. In campo c’erano ben 8 fratelli

L’Avis Montecalvo ne dice quattro alla Maior e si assesta al comando della classifica con tre punti di vantaggio sul Lunano e sei sulla Nuova Real Metauro. Al quarto posto ma alla ragguardevole distanza di 11 punti l’Athletico Tavullia. L’ultimo posto è dell’Usav Pisaurm, il penultimo della Maior e del Santa Veneranda.

I numeri. L’attacco più ‘atomico’ è quello dell’Avis Montecalvo (44 gol) mentre la difesa meno perforata è quella dell’Athletico Tavullia (17). Di contro l’attacco più asfittico (17 reti) è dell’Audax Piobbico, la difesa che ha subito più reti (40) è invece quella del Santa Veneranda. Il Pesaro Calcio è il team più abbonato ai pareggi (11). La Maior e il Santa Veneranda sono le compagini che hanno perso più di tutte (11 volte).

Il derby. Almeno 700 persone hanno assistito domenica a Sant’Angelo in Vado al derby Vadese-Mercatellese. Il risultato ha premiato gli ospiti (0-3) ma ha vinto lo sport, con un pubblico educato e degno di altre platee, giocatori corretti in campo e arbitro all’altezza del compito. Un derby che ha visti impegnati anche ben 8 fratelli, cosa che non ricordiamo sia mai accaduta in una partita di calcio. Questi i protagonisti: i Del Gallo (Diego, attaccante e Alex portiere della Mercatellese); i Bruscia (Juri allenatore della Vadese e Alex attaccante della Mercatellese), i Rocco (Marco centrale della Mercatellese e Alex centrocampista della Vadese) e i Gregori (Samuele in panchina e Simone, entrambi della Mercatellese).

Il commento. "Un successo importante in un derby in cui dovevamo riscattare il risultato dell’andata e soprattutto vincere ai fini della classifica – commenta l’allenatore della Mercatellese Emiliano Cappelli – ci siamo riusciti e siamo contenti, ma siamo solo all’inizio della strada che ci deve condurre alla salvezza". Una strada lunga e tortuosa ma speriamo di percorrerla nel miglior dei modi".

Marcatori. Al comando della classifica dei bomber con 14 reti (4 su rigore) c’è Marseljan Mema (Avis Montecalvo), a seguire con 11 reti: Umberto Cazzola con 6 rigori (Falco Acqualagna). 9 reti: Tommaso Ordonselli (Santa Veneranda), Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Filippo Pagliardini (1 su rigore) e Lorenzo Zazzeroni (Lunano). 8 reti: Luca Braccioni (Peglio) ed Elia Giacomelli (Athletico Tavullia).

La squadra della settimana

1) Ciacci (Nuova Real Metauro), 2) Gaggiolini (Usav Pisaurum), 3) A. Rossi (Peglio), 4) Alex Rocco (Vadese), 5) Vagnini (A.Tavullia), 6) Liera (Lunano), 7) Cazzola (Falco Acqualagna), 8) Nesi I. (Osteria Nuova), 9) Gabellini (Real Altofoglia), 10) Boschetti (Avis Montecalvo), 11) Bruscia (Mercatellese). All. E. Cappelli (Mercatellese).

Arbitro Biagini (Vadese –Mercatellese).

Amedeo Pisciolini