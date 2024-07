Vai col cinema all’aperto. Film da godere sotto le stelle

Parte oggi la rassegna durantina di cinema estivo ‘Sotto le stelle. Il cinema all’aperto’, giunta al nono anno di attività, che porta il grande schermo nel secondo cortile di palazzo ducale quando la calura dopo cena si trasforma in una piacevole atmosfera.

L’iniziativa culturale, nata nel 2016 per opera di Giovanni e Marianna Paci, ha alla base l’idea di proporre una lista di quattro film da proiettare quando solitamente le sale cinematografiche sono chiuse, tra luglio e agosto.

"Abbiamo basato la scelta dei titoli – spiegano gli organizzatori – sul tema della diversità nelle sue varie sfumature, presentando pellicole differenti tra loro sul piano della nazionalità, del genere e dello stile della regia. Le proiezioni saranno dunque nei quattro martedì di luglio e inizieranno tutte alle ore 21:30. Oggi cominciamo con ‘Tutto sua madre’ (Francia 2013), una commedia autobiografica del regista Guillaume Gallienne che tratta del rapporto madre-figlio; segue ‘Belfast’ di Kenneth Branagh martedì 9 luglio; il 16 luglio sarà la volta di ‘C’mon c’mon’ (Usa 2021), per chiudere la rassegna martedì 30 con ‘Lenny’, film con Dustin Hoffman del 1974.

I film saranno trasmessi in lingua originale con il supporto dei sottotitoli in italiano: è una scelta in cui crediamo fortemente e, dopo diverse edizioni, possiamo affermare che il pubblico gradisce, pur essendo in Italia abituati al doppiaggio delle pellicole straniere".

L’ingresso ad ogni serata prevede un contributo di 4€. La rassegna è realizzata come ogni anno con la collaborazione dell’associazione culturale ‘Il Nascondiglio’ e beneficia del supporto dell’amministrazione comunale di Urbania.

