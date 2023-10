"Vai piano". E scatta la follia. Lo investe e lo prende a martellate. Poi fugge con l’auto: arrestato

L’ha picchiato a sangue e preso a martellate solo perché l’altro gli aveva fatto cenno, con il braccio destro alzato, di andare più piano.

Va in scena la follia, ieri mattina, alle 6,45, in via Piave, a Fermignano. Alla guida di una Ford Focus scura che sfreccia all’incrocio, verso Urbania, c’è un bidello di 37 anni, del posto: Simone Babbini, è incensurato. Separato. Fa l’operatore scolastico, nelle scuole del circondario, materne e primarie, ma non ha posto fisso. Quando vede l’altro che gli dice di andare più piano blocca l’auto (direzione Urbania), fa inversione, la punta verso l’uomo che aveva alzato il braccio. Vuole vendicarsi, di cosa non si sa. Quell’uomo è Matteo Bastianelli, 46 anni, titolare del Conad, sposato, due figli: abita a circa 600 metri da lì e sta andando al lavoro.

Il bidello lo investe. Bastianelli si ritrova sotto l’auto, ma riesce a rialzarsi per fuggire. L’altro lo insegue. E inizia a colpirlo con il martello alla schiena. Il martello non è di grosse dimensioni, uno di quelli che si usano per i lavoretti di casa. Ma i colpi iniziano a far sanguinare Bastianelli. Non solo. L’uomo si avventa contro di lui anche con calci e pugni, l’altro ormai è a terra, si chiude a uovo, cercando di ripararsi come può, almeno viso e testa. Ma il 37enne ormai è una furia cieca e lo colpisce anche lì, tanto che gli romperà lo zigomo. Bastianelli però riesce a divincolarsi e a fuggire verso il vicino guard rail, che poi infatti viene macchiato da schizzi del suo sangue. Sotto c’è un dirupo e poi, con un salto di molti metri, il letto in cui scorre il Metauro. L’altro lo insegue, vuole gettarlo di sotto.

Per fortuna in quel momento sta passando un netturbino, della Egea, che lavora anche per Marche Multiservizi, nell’orario di servizio. Vede la scena, si ferma e inizia a urlare contro il 36enne: "Lascialo stare, fermati....". L’altro inveisce contro di

lui: "Chi sei, fatti gli affari tuoi, vai via...".

Il 37enne capisce che ormai non sono più da soli, lui e la sua vittima. Esita un attimo, Bastianelli sfrutta quei pochi secondi e riesce a raggiungere il camion del netturbino e si chiude dentro. L’aggressore è ancora lì: Bastianelli, anche se è sotto shock, riesce a vedere il numero di targa della Focus e lo dice al netturbino. L’aggressore a quel punto fugge. Bastianelli viene portato al Conad dallo stesso netturbino, poi da lì chiama i soccorsi che lo portano in ospedale. La sua prognosi è di 30 giorni: zigomo, rotto, varie contusioni, ma non rischia la vita.

I carabinieri della Compagnia di Urbino (Nucleo Radiomobile, aliquota operativa) identificano l’aggressore in pochi minuti, anche grazie all’aiuto di alcuni testimoni, poi fanno una serie di ricerche e appostamenti sul territorio per prenderlo. E durante uno di questi, spunta la Ford Focus, parcheggiata nei pressi della casa di un parente del 37enne. La Ford ha un pneumatico che è esploso quando è salita sul marciapiede per investire Bastianelli. I carabinieri lo arrestano per tentato omicidio. Perchè abbia reagito in quel modo di fronte a uno che gli diceva solo di andare più piano, ancora non si sa.

Alessandro Mazzanti

Francesco Pierucci