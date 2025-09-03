I 100 anni della Scuola del Libro di Urbino con il ministro Giuseppe Valditara

Urbino, 3 settembre 2025 – Una nuova data da segnare nell’annuario della Scuola del Libro: 3 settembre 2025. Non solo perché cade a cento anni dalla sua istituzione, ma perché un ministro in visita ufficiale a scuola non capita proprio tutti i giorni. Valditara è arrivato puntualissimo alle 16,30 e si è trattenuto esattamente un’ora, in cui non si è perso in chiacchiere, anzi: ha goduto della approfondita visita per le aule e i laboratori della scuola guidata da vari studenti e docenti dell’istituto, preparati e coordinati seppur a distanza dalla dirigente Lucia Nonni, che in questi giorni si trova in Islanda per un progetto scolastico ma che è intervenuta in collegamento video.

Il ministro Valditara ha molto apprezzato le dimostrazioni

“La mia trasferta in Islanda – ha esordito la preside – conferma la vocazione internazionale e l’apertura della nostra scuola a esperienze innovative che rappresentano per noi una continua fonte di sperimentazione didattica, accanto ai saperi e alle prassi tradizionali. Grazie ministro: la sua presenza oggi è per noi un segno importante di vicinanza e grande attenzione al lavoro quotidiano del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie che costituiscono la forza viva di questa scuola, che mantiene accesa quella fiamma di passione che nel febbraio del 1925 muoveva i primi 14 studenti a varcare le porte del Palazzo Ducale per diventare artisti e artigiani del libro. Insomma, le nostre radici sono profonde, ma anche le ali sono spiegate per volgere lo sguardo al futuro”.

Ha fatto le veci della dirigente per buona parte della visita il professor Andrea Passanisi (“Lei è un pozzo di scienza!”, gli ha detto Valditara), che lo ha scortato al primo laboratorio dove è stata fatta una dimostrazione di litografia con un torchio a stella umano di metà Ottocento. Poi il ministro ha potuto vedere vari elaborati di disegno dal vero, le xilografie, i calendari, i libri per bambini, una dimostrazione di stampa calcografica, la sezione di design del libro e una piccola zona in cui è stata riallestita parte della mostra del centenario.

Infine, Valditara ha osservato vari libri rilegati nella scuola con ognuno una copertina diversa e il laboratorio di grafica con nuovi strumenti acquistati di recente grazie al Pnrr. Erano presenti numerosi docenti, amministratori, politici del territorio, nonché Donatella D’Amico, direttore dell’ufficio scolastico regionale, e Alessandra Belloni, dirigente dell’ambito territoriale provinciale. Il sindaco Gambini ha ricordato che “La scuola ha contaminato tutta la città: la nostra storia è impregnata dai lavori degli artisti usciti da questo edificio, però purtroppo la struttura di De Carlo è a metà e andrebbe completata per essere finalmente riunita dalle varie sedi provvisorie attuali ed essere ancor di più un’eccellenza come anche tutti gli altri istituti di questa città-scuola che è Urbino”.