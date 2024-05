Vale la legge dei Portuali. La Biagio deve rassegnarsi

portuali

PORTUALI DORICA: Tavoni, Candolfi, Tonini, Giampaoletti (43’ st Gioacchini), Savini, Santoni, De Marco (30’ st Mascambruni), Sassaroli, Pascali (7’ st Lazzarini), Marzioni (40’ st Piermattei), Lucesoli (46’ st Catalani). All. Ceccarelli BIAGIO NAZZARO: Minardi (1’ st Sartarelli), Cecchetti, Guerri (1’ st Parasecoli), Carboni, Ortolani (27’ st Brocani), Cardinali, Agostinelli (33’ st Terranova), Petoku, Borocci (19’ st Coppari), Severini, Montagnoli. All. Trillini Arbitro: Spadoni di pesaro

Reti: 2’ pt De Marco, 44’ pt Giampaoletti, 7’ st Severini

Note: espulso Sartarelli al 76’; ammoniti Pascali, Petoku, Sassaroli, Cecchetti; recuperi 4+6; spettatori 900 circa

Un primo tempo capolavoro, una ripresa di battaglia. E così, al Del Conero, i Portuali Dorica battono una mai arrendevole Biagio Nazzaro e decollano alla finale playoff di Promozione-A contro il Sant’Orso. Dopo nemmeno due giri di lancette il capocannoniere locale, De Marco, s’invola sulla fascia destra, entra in area e col piattone infila Minardi per l’immediato 1-0. Reazione chiaravallese ma è il Portuali che prima del riposo raddoppia con Giampaoletti. La Biagio non demorde e accorcia ad inizio ripresa: invito di Montagnoli per Severini che, di testa, riapre i discorsi. Ma i Portuali continuano a contenere gli affondi della Biagio, con una solida prova difensiva e il risultato non cambia