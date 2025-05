Valentina Bartolucci alla guida della Megabox: una pesarese in A1

Una pesarese alla guida della Megabox. La prossima stagione alla regìa della prima squadra di volley di Pesaro ci sarà Valentina Bartolucci, palleggiatrice di 1.81, classe 2003. Dopo anni al Volley Pesaro e due stagioni a Busto Arsizio in B2, ha vinto il campionato di B1 con il Volley Novara nel 2021. Dopo due campionati in A2 a Montecchio Maggiore, Valentina è tornata a Novara dove ha giocato le ultime due stagioni nel campionato di A1. Nel suo palmarès, la Challenge Cup 2024 e la CEV Cup 2025. In maglia azzurra, con l’Under 21 ha conquistato l’oro europeo 2022 e l’argento mondiale 2023, venendo premiata come miglior palleggiatrice. La scorsa estate si è laureata campionessa d’Europa con l’Under 22. Nelle scorse settimane è entrata a far parte del gruppo nazionale seniores B guidata da Carlo Parisi. "Sono molto felice di ritornare a Pesaro – dice la Bartolucci -. Dai 7 ai 15 anni ho fatto le giovanili con il Volley Pesaro, poi è arrivata la chiamata di Busto Arsizio e poi di Novara. Guidare la squadra della mia città in A1 è un’enorme responsabilità. Il mio desiderio più grande è che la nostra squadra possa far entusiasmare tutti i tifosi, perché il pubblico è il settimo giocatore in campo". Ivano Angeli presidente della Megabox spiega: "Siamo molto felici di avere affidato ad una giovane di valore come Valentina un ruolo così importante nella nostra squadra. Vogliamo costruire un gruppo giovane che voglia crescere assieme negli anni. Siamo abituati a lavorare per obiettivi e pensiamo che un’atleta come lei possa essere una pedina fondamentale per farci fare un passo in più".

Una scelta che rende soddisfatto anche il tecnico Andrea Pistola: "Valentina è una ragazza di talento, ha grande qualità nel tocco di palla ed è una giovane molto futuribile. Il fatto che sia di Pesaro è un valore aggiunto". Hanno fatto gli onori di casa Massimo Tonucci e Paolo Benedetti, presidente e direttore di Banca di Pesaro. L’istituto di credito ha confermato il suo impegno al fianco del club per la prossima stagione. Così il presidente Tonucci: "Anche nel prossimo anno saremo al fianco della Megabox e non è un caso che abbiamo voluto ospitare nella nostra sede questo importante momento". Il direttore Benedetti ha aggiunto: "La Banca di Pesaro è parte attiva del territorio, a sostegno non solo dell’economia, ma anche delle iniziative sociali e sportive".

