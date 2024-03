Valentina Bisi, che classe in vasca a Riccione. Medaglia d’oro al campionato italiano juniores

La pesarese Valentina Bisi, portacolori di Sport Village Banca di Pesaro, ha vinto la medaglia d’oro al Campionato Italiano Invernale Juniores di Nuoto Artistico di Riccione. Valentina ha presentato l’esercizio di Solo Libero ed è riuscita a guadagnarsi il titolo di campionessa italiana juniores. Unica atleta in gara a sfondare la barriera dei 200 punti, la pesarese ha conquistato giudici e platea nuotando sulle note de "Il lago dei cigni" e primeggiando per la sua tecnica. Oltre al merito tecnico dimostrato da Valentina, l’esercizio si è contraddistinto per una progettazione artistica senza precedenti: ad idearlo è Simona Chiari, da quest’anno membro dello staff della Nazionale Italiana di Nuoto Artistico, oltre che head coach della Federazione Sammarinese e allenatrice di Sport Village Banca di Pesaro. Valentina Bisi ha anche sfiorato di pochissimo il podio negli Esercizi Obbligatori, confermando l’ottima preparazione tecnica esibita da tutte le ragazze del team del presidente Andrea Sebastianelli. I traguardi raggiunti in questo primo appuntamento di stagione costituiscono fonte di grande orgoglio per tutte le allenatrici. Barbara Gabucci responsabile del Settore Sincronizzato ringrazia tutto lo staff tecnico composto da Simona Chiari, Isabella Pecci, Arianna Magi, Elisa Siliquini, Beatrice Cassiani, Sara Cecchini, Diletta Filiaggi, Valentina Del Monte e Nicol Mantione, le quali, tutte sono soddisfatte dei risultati ottenuti e si affermano determinate a consolidare la preparazione della squadra in vista dei Campionati Assoluti.

Il primo appuntamento di rilievo nazionale di Riccione ha visto quindi la partecipazione di Sport Village Banca di Pesaro con una squadra di nuova formazione: al gruppo delle esperte Juniores si sono infatti unite alcune atlete appartenenti alla Categoria Ragazze, nella loro prima esperienza ad un Campionato di categoria superiore. Alla competizione, oltra a Valentina Bisi del 2007, hanno preso parte Giulia Arcangeli (2009), Giada Carlino (2005), Elena Cascini (2010), Maria Sofia Gallucci (2009), Melissa Magi (2008), Lisa Ondedei (2008), Eleonora Sarti (2010) e Cecilia Zoffoli (2008). Le ragazze si sono allenate con determinazione per presentare in gara Routines inedite, combinando transizioni artistiche ed elementi tecnici in conformità al nuovo regolamento. Oltre all’esercizio di Squadra Libera, le atlete di Sport Village Banca di Pesaro si sono esibite nelle specialità di Duo. Valentina Bisi e Melissa Magi hanno raggiunto il punteggio di 158.1062, mentre Giada Carlino e Cecilia Zoffoli hanno nuotato ottenendo una votazione pari a 108.4013.

b.t.