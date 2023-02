Valentina Sagnibene dialoga con i giovani

Nuovo appuntamento oggi con la campagna “M’ama non M’ama“ a Fermignano.

L’appuntamento per la seconda edizione del contenitore dedicato ai più giovani e alle più giovani, ovvero “M’ama non M’ama Young“, che quest’anno collabora con l’Istituto Scolastico Comprensivo Donato Bramante di Fermignano coinvolgendo le alunne e gli alunni delle classi III medie nella lettura e condivisione del libro “Libera la tua voce“ di Valentina Sagnibene nota anche come Febe Giorgi, edito da Dea Planet. I giovani avranno modo di dialogare con l’autrice stamane in un incontro interattivo a loro dedicato alla Sala Monteverdi mentre alle ore 18 Sagnibene presenterà il libro e firmerà le copie alla Sala Bramante. L’iniziativa è ad ingresso libero.