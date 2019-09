Tavullia (Pesaro), 10 settembre 2019 - Il popolo giallo di Valentino Rossi si prepara a invadere il suo paese per la sesta edizione di ‘Tavullia in moto’, la manifestazione in programma da giovedì sera a sabato, in attesa del Moto Gp di Misano di domenica.

Una bella anticipazione però arriverà già oggi pomeriggio, tra le 16 e le 17, quando il campione percorrerà le strade di Tavullia in sella alla moto da gara M1, partendo dal Ranch per arrivare al circuito, passando per la sede della Vr46. «E’ un suo piccolo sogno – ha rivelato l’assessore a Turismo e Sport Patrizio Federici – che finalmente si realizza. Invitiamo quindi i tifosi a partecipare e aspettarlo lungo la strada per questo percorso speciale».

LEGGI ANCHE Valentino Rossi si confessa. "Avere figli? Con la donna giusta, e io forse l'ho trovata"

La tre giorni di festa si aprirà poi giovedì com’è tradizione con i piloti della Vr46 Riders Academy e dello Sky Racing Team Vr46, che alle 20.30 saranno sul palco in piazza Dante Alighieri. Tra loro ci saranno Morbidelli, Marini, Baldassarri, Antonelli, Bagnaia, Manzi, Bulega, Migno, Bezzecchi, Foggia e Vietti, con la conduzione del commentatore Sky Mauro Sanchini. Un orgoglio, come ha evidenziato il sindaco Francesca Paolucci: «Non esiste altro posto al mondo in cui, in un fazzoletto di territorio così piccolo, ci sia una così alta concentrazione di talenti. Questa amministrazione ha sempre ritenuto importante celebrare le eccellenze e la passione per i motori. E’ per questo che, dal suo insediamento nel 2014, ha ideato una manifestazione capace di unire l’amore per le due ruote e il talento dei fuoriclasse che qui crescono e si formano grazie alla Vr46».

Non a caso il Comune è parte, insieme a quello di Pesaro, della associazione Terra di Piloti e Motori, modello unico in Italia. Il programma delle due sere successive è rivoluzionato rispetto agli anni scorsi. Venerdì in piazza si aprirà alle 18 con la novità del primo concorso di Miss Tavullia in Moto. Sabato le bellezze lasceranno il posto a evoluzioni stupefacenti, dalle 18, sia in terra che in cielo. Dal programma tv Italia’s got Talent arriva Roberto Poggiali con il suo team per «Moto e quad evolution», mentre in alto ci sarà lo spettacolo del gruppo «27 Acrobatics» di Fano. Il comandante Paolo Sapignoli spiega: «La nostra è un’associazione di piloti professionisti, che come onlus presenta air show con aeroplani acrobatici il cui ricavato va devoluto in beneficienza, in questo caso al Centro psichiatrico pediatrico di Fano». Infine, alle 21, musica con la Revolution live band. Da giovedì, per le tre serate, la strada provinciale sarà chiusa dalle 17 e il traffico deviato nelle vie laterali.