Valentino Rossi, piscina a sfioro per il casco gigante

Pesaro, 13 aprile 2023 – Nuova vita per piazzale D’Annunzio. Quello che fino a qualche mese fa sembrava solo un progetto, da ieri mattina è diventato una semi-realtà. Sono infatti ufficialmente iniziati i lavori su tutta l’area che ospita dall’anno scorso il gigante casco dedicato a Valentino Rossi e che, tra circa un mese e mezzo - buon tempo permettendo -, vedrà concluso il restyling.

L’assessore Pozzi, presente sul posto, ripone grandi speranze nel progetto: "Sappiamo essere una rigenerazione importante in grado di dare nuova vita alla zona. Il piazzale diventerà un punto di riferimento per il verde urbano, con 450 posti disponibili durante gli spettacoli, mentre il casco di Valentino sarà posizionato su una piscina a sfioro molto suggestiva". Per la realizzazione del nuovo piazzale sono stati sacrificati una decina di posti auto che ad oggi non hanno ancora soluzione ma "assieme all’assessore Belloni - prosegue Pozzi - stiamo valutando alcune soluzioni volte a ridurre il disagio dei residenti".

La fine dei lavori è prevista tra l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio e questo crea paura ad alcuni ristoratori limitrofi: "Per noi è un problema, certo, ma speriamo di recuperare tutto non appena finiti i lavori - afferma Patrizia Pieri del ristorante ’L’Artista’ -. Il casco di Valentino ci ha portato tanti turisti, alcuni venuti direttamente dalla Germania con la moto. Speriamo bene".

Lavori in piazzale D’Annunzio: come cambia la viabilità

La viabilità del tratto rimarrà modificata fino al 12 maggio ed è infatti invertita la direzione di marcia in via Buonarroti per raggiungere viale Trento e nel tratto di viale Trento compreso tra via Buonarroti e via Mascagni, da cui sarà possibile raggiungere di nuovo viale Trieste. Anche via Verdi sarà percorribile solo fino a viale Trento, mentre l’ultimo tratto prima di piazzale D’Annunzio potranno percorrerlo solo i residenti con doppio senso di circolazione, stessa cosa accadrà nei tratti di viale Trieste limitrofi al piazzale. La Polizia Municipale, nel frattempo, sta situando pattuglie sul posto per rendere sicuro il tratto di strada che sarà controllato maggiormente durante i fine settimana.