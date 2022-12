Valentino Rossi, il maxi casco di Pesaro cambia location

Saranno gli architetti Ferdinando Leoni e Cinzia Omiccioli a ridisegnare l’area del Piazzale D’Annunzio, confermata come sede del “Cascone“ di Valentino. "Il progetto prevede una completa rifunzionalizzazione dell’area – dice l’assessore Riccardo Pozzi – trasformandola da mero spazio veicolare a luogo urbano adatto all’aggregazione sociale, anche per ospitare eventi". Non solo. "Grande spazio verrà dato al verde – prosegue Pozzi – attraverso la creazione del “boschetto” che separerà la parte carrabile dalla Bicipolitana. La creazione di una Cavea pavimentata circondata dal verde darà la possibilità di uno spazio aggregativo sicuro e confortevole; le piante ripareranno dal calore estivo i fruitori, abbattendo le temperature. Parte del verde sarà delimitato da muretti alti al massimo 60 centimetri con sedute in legno".

Il progettista Ferdinando Leoni sottolinea la scelta ambientale: "Capace di abbattere gli apporti calorici dell’asfalto". "Inoltre scelte di notevole impatto saranno quelle – aggiunge l’assessore Pozzi – dell’illuminazione che si prevede con pali alti 2,50 metri e plafond a led (3000 K). La luminosità nelle superfici carrabili verrà garantita invece da pali alti 5 metri. Per la ciclabile l’amministrazione ha pensato a borre ad incasso con strip-led inserite nel muro perimetrale della pista che circoscrive “il Cascone”. Nella Cavea si prevedono pali illuminanti ad altezza variabile da 60 a 150 centimetri".

Per le pavimentazioni si prevede un normale asfalto per le parti carrabili, asfalto verniciato in azzurro per la Bicipolitana, porfido per la cavea. "È un progetto che rigenera piazzale D’Annunzio, concludendo il percorso – ribadisce l’assessore – avviato da due anni e che ha previsto una prima fase “sperimentale” con allestimenti leggeri messi in campo per allungare la camminata nel viale. Nel 2023 arriveremo a trasformare un “non luogo” in una vera e propria piazza. Tappa del percorso è stata, nel 2022, l’inaugurazione di “Un Casco da Leggenda” dedicato a Valentino Rossi”, che ha trascinato – conclude Riccardo Pozzi – in città migliaia di fan. Il progetto prevede una trasformazione dell’area da mero spazio veicolare a luogo urbano adatto all’aggregazione sociale". Il verde passerà dal 2 al 27% del Piazzale.