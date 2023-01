Valentino Rossi, il padre Graziano: "Vale? Io lo vedo sulla Ferrari”

Graziano Rossi e Bertini, che serata "Vale? Vi dico cosa aveva più di me"

Pesaro, 21 gennai 2023 – Graziano Rossi non ha dubbi: il prossimo anno suo figlio Valentino, qualche giorno fa arrivato terzo in una gran gara in Arabia, vincerà il mondiale di rally, poi guiderà una Ferrari e diventerà campione del mondo di Formula 1. Non dovremo manco aspettare tanto, massimo tre, quattro anni. Su queste splendide note di mitica fedeltà e certezza sull’eternità del gran figlio, si è chiusa lietamente e felicemente la affollata serata che il Museo Officine Benelli di via Mameli a Pesaro ha voluto dedicare giovedì a Graziano Rossi, pilota pesarese, uomo di motori da una vita nonché padre di Valentino. Al suo fianco, ad assecondarne le curve e a seguirlo in staccata, Franco Bertini del "Carlino". Graziano Rossi occupa un posto del tutto particolare nella storia del motorismo nostrano: si rese definitivamente conto che suo figlio era un autentico mostro nel 2000, dopo la gara vittoriosa di Donington, partendo 15° sul bagnato nella stagione del debutto in 500 con la Honda; nega pervicacemente invece il suo talento personale insufficiente, secondo lui, per portarlo a vincere titoli mondiali ma solo alcuni ottimi gran premi nel 1979. La verità è che nel suo caso la storia aveva scritto...