Pesaro, 1 maggio 2020 - Prendere un animale al laccio è tra le sofferenze più atroci che si possano causare: più la bestia cerca di fuggire e più la morsa stringe diventando fatale. E’ andata bene al giovane lupo che finito nel laccio posizionato da bracconieri senza scrupoli in via delle Vigne, a ridosso della pista da moto di Valentino Rossi a Tavullia, è ferito ma non in pericolo di vita. A salvare il lupacchiotto, incastrato all’addome, è servito l’intervento tempestivo del Cras, centro recupero animali selvatici Regione Marche, sopraggiunto con gli agenti di polizia provinciale sul posto.

«A dare l’allerta sono stati alcuni operatori del ranch di Valentino Rossi perché l’animale è stato trovato dentro al recinto della proprietà - testimonia Angelo Giuliani del Cras Regione Marche -. Abbiamo disposto il trasporto verso il centro bolognese di Monte Adone, realtà specializzata per la tutela della fauna selvatica. L’animale era ferito, ma non mortalmente. I volontari l’hanno ribattezzato Valentino, di buon auspicio perché si rimetta presto". La polizia provinciale, sul posto ha fatto i rilievi del caso e informato i carabinieri forestali, che condurranno le indagini per risalire alle responsabilità. Scatterà d’ufficio la denuncia penale contro ignoti per maltrattamento di animali dovuta all’uso di strumenti illeciti che provocano crudeltà e morte, con l’aggravante che a finire nel laccio sia stato un animale protetto dalla legge sula caccia come il lupo. "Mi sento di escludere che chi ha messo i lacci volesse catturare il predatore - osserva Giuliani -. E’ piuttosto probabile che chi l’ha fatto si sia mosso per bloccare cinghiali o ungulati". Appena la notizia si è sparsa, Danilo Baldini della Lega per l’abolizione della caccia, la Lac, ha espresso sollievo per le speranze di recupero del predatore e condannato l’ennesimo vile atto di bracconaggio.