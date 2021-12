Tavullia (Pesaro), 19 dicembre 2021 - Graziano Rossi, il padre di Valentino Rossi, è da ieri ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale Marche Nord. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno deciso di tenerlo comunque in osservazione. Il 67enne è giunto al Santa Croce di Fano – dove si trova fisicamente il reparto di Neurologia dell’azienda ospedaliera – ieri pomeriggio, in ambulanza, dopo un primo passaggio all’ospedale di Pesaro. Ad una prima visita sono stati riscontrati problemi neurologici per cui si è disposto il trasferimento a Fano, nel reparto di cui recentemente ha assunto la direzione il dottor Francesco Logullo.

Stando a quanto trapela, le condizioni di Graziano non desterebbero preoccupazioni: è tecnicamente un ’codice verde’, che riguarda pazienti con un grado d’urgenza minore, ad esempio perché riportano delle lesioni (traumi minori, fratture, ecc) o lamentano dei sintomi che però non interessano le funzioni vitali, ma hanno comunque necessità di ricevere delle cure. Nei prossimi giorni si chiarirà meglio il quadro clinico di Graziano Rossi, personaggio conosciutissimo e amato non solo per aver dato i natali a un mito come Valentino Rossi, ma anche per i suoi trascorsi sportivi.

