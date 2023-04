Valentino Rossi, a Tavullia il murales dello street artist Buglisi dedicato al campione

Tavullia (Pesaro), 11 aprile 2023 – Valentino Rossi oggi ha partecipato all’inaugurazione del nuovo murales a lui dedicato e ha aggiunto la sua firma a quella dell’artista Buglisi.

Si tratta di un progetto, “Vale, To be a Rock”, promosso dall’amministrazione comunale che unisce arte e sport per celebrare una delle icone indiscusse del motociclismo mondiale, attraverso la realizzazione di un murale realizzato a Tavullia.

Andrea Buglisi è uno degli street artist italiani più noti e il suo murales è stato realizzato sulla parete di un edificio nel cuore del paese di Tavullia.

Durante l’inaugurazione di oggi il campione è salito su un mezzo meccanico per aggiungere la sua firma a quella dell’artista, "Valentino Rossi da più di 25 anni porta il nome di Tavullia nel mondo”, ha precisato la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci. “Per celebrare la sua straordinaria carriera abbiamo pensato a una serie di iniziative che rafforzeranno ancora di più il legame di Valentino con la sua comunità e che culmineranno simbolicamente con la consegna delle chiavi della città in programma il prossimo 19 maggio. Il murales che abbiamo inaugurato oggi è solo una delle iniziative artistiche che realizzeremo a Tavullia per far sì che il suo paese diventi una sorta di museo a ‘cielo aperto’ dedicato a Valentino capace anche di valorizzare la nostra offerta turistica”.

Il direttore artistico di Wallabe (l’associazione culturale incaricata di progettare l’iniziativa di arte urbana, promossa e sostenuta dal Comune di Tavullia) Federica Sansoni ha raccontato il progetto: “Valentino Rossi non è soltanto il pilota campione della MotoGP vincitore di nove titoli mondiali. Valentino, occhi grandi ed espressivi e riccioli d’oro da eterno Peter Pan, ha anche il merito di aver appassionato al mondo del motociclismo milioni di seguaci. Genio e follia, spirito libero, istinto, naturalezza e grande comunicativa, sono caratteristiche più vicine a una rock star che a uno sportivo. Valentino Rossi ha riempito i circuiti di tutto il mondo di fans, proprio come un divo riempie gli stadi ai suoi concerti. Il nostro omaggio al Valentino nazionale spinge proprio su questi aspetti. Un grande volto pop attraversato da un fulmine giallo, simbolo di velocità nel colore di adozione del pilota e dei suoi fans”.

Rossi all'inaugurazione con la sindaca Paolucci, alcuni componenti della giunta, l'artista Buglisi e il suo staff

L’opera dedicata a Valentino Rossi

Lo street artist Andrea Buglisi, invece, ha raccontato l’opera “pittorica che strizza l’occhio ad Andy Warhol, ricorda le grandi icone ribelli del rock come David Bowie, Lou Reed e Mick Jagger. Una scritta nello stile ‘Public Theater’ di New York, recita la celebre frase contenuta nella canzone ‘Stairway to heaven’ dei Led Zeppelin: ‘To be a rock an not to roll’ e tradisce l’indole rock ‘n roll di Valentino in una disciplina sportiva in cui, ironia della sorte, è sempre meglio non rotolare!"