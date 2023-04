Valentino Rossi, una passione grande come il mondo: da Tavullia ad Hanoi

Pesaro, 19 aprile 2023 – Lui ha trent'anni, detto ‘Mario’ perché il suo nome è impronunciabile. Il figlioletto lo chiamano addirittura solo ‘Orsetto’. A Mario, il padre, oggi scomparso, aveva trasmesso una sola passione, poi raccolta anche dal nipotino: Valentino Rossi, la leggenda più grande del mondo.

Vivono nelle campagne di Hanoi, mai avuto un televisore, mettevano la sveglia per alzarsi e raggiungere il posto più vicino per assistere alle gare di ‘The Doctor’ in MotoGp. Ora il nonno è morto e ‘Vale’ non corre più, ma in vacanza ad Hanoi arriva da Pesaro la signora Pierangela Tinarelli, alla quale Mario fa da guida in città per arrotondare il bilancio familiare.

Lei non dice da dove viene, ma appena torna in Italia va a Tavullia, compera due maglie col 46 e le spedisce. Non è facile, ma le cose difficili sono le migliori e dal Viet Nam ecco arrivare una foto di Mario e Orsetto felici per “grazia ricevuta”.