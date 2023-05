Vallata in lutto, addio a Leonello Cecchini

È scomparso ieri all’età di ottantanove anni l’ex mobiliere Leonello Cecchini (foto), imprenditore molto noto in paese e uno dei pionieri, già negli anni ’50, del distretto del mobile che si espanse nei decenni successivi lungo la vallata del Foglia appunto fino a Gallo. Cecchini era nato il 4 marzo del 1934 a Colbordolo, primo di quattro fratelli. Nel 1959, seguendo le orme del padre che era falegname, apre con i due fratelli maschi, Idillio e Giancarlo, una prima piccola azienda di lavorazione del legno. Anno dopo anno, l’industria Cecchini è cresciuta fino a contare più di cinquanta dipendenti già negli anni Sessanta. Il mobilificio, chiuso dopo vari decenni, contribuì allo sviluppo del nucleo di Gallo, divenendo una industria sensibile al territorio e ai suoi bisogni, in primis creando posti di lavoro. Cecchini fu tra i primi a partecipare alla fiera internazionale del mobile di Milano, nonché uno dei più assidui espositori alla fiera del mobile di Pesaro, in cui fu ospite per oltre 50 anni consecutivi, ricevendo per questo una targa di riconoscimento dalla Camera di Commercio. Lascia i figli Silvia e Cesare e quattro nipoti. Il funerale si svolgerà lunedì 8 maggio alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale di Gallo di Petriano.