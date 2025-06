Valle del Metauro in bicicletta: torniamo tutti sulle orme del Giro

Gli italiani e la bici, un amore antico. Per la valle del Metauro questa passione mai sopita si traduce ora in un progetto per un percorso cicloturistico che unisce inclusione, sport e turismo, nel segno dell’ultimo appuntamento col Giro, ovvero la tappa che attraversò Fossombrone a maggio 2023. Il progetto si chiama “Valle del Metauro in Bicicletta“ ed è interamente finanziato con un bando del Ministero dello Sport, col Comune di Fossombrone come capofila e i Comuni di Montefelcino e di Isola del Piano come partner. Pochi giorni fa il primo incontro operativo del partenariato per la realizzazione di questa importante iniziativa, che ripercorrerà il tratto finale dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2023 con arrivo a Fossombrone, unendo il valore sportivo del circuito con quello turistico e sociale.

Il progetto prevede diverse attività: innanzitutto sarà un modo per scoprire un territorio e le sue meraviglie architettoniche, naturalistiche ed eno-gastronomiche; il tracciato sarà percorribile anche con biciclette a pedalata assistita, tabellato e mappato con una app specifica e con stazioni di manutenzione lungo il percorso.