Vallefoglia, 1,4 milioni all'anno per 5 anni per la ristrutturazione del Paladionigi

Palmiro Ucchielli è un ragazzo fortunato e si aspetta che il parlamento possa votare il terzo mandato per i sindaci. Intanto il Comune di Vallefoglia incassa il prolungamento per altri 5 anni dei fondi ottenuti con la fusione tra i due Comuni. Parliamo di 1,4 milioni all’anno per altri 5 anni.

Tutto ciò peserà positivamente anche sui lavori per l’ampliamento del "Paladionigi". Intanto è stato approvato il documento di fattibilità per la ristrutturazione e l’ampiamento del palazzetto dello sport di Montecchio. "L’impianto sportivo – precisa Ucchielli –, è stato realizzato nei primi anni del 1990, ha un’altezza dal piano di gioco di poco superiore a 7 metri e può ospitare 1000 spettatori. Secondo le recenti normative federali la struttura non permette lo svolgimento di gare sportive di massima serie con particolare riferimento alla pallavolo e attualmente la nostra squadra che milita nel Campionato di Serie A1 femminile non può disputare partite ufficiali". Il progetto di ampliamento prevede una ristrutturazione dell’edificio con la sostituzione della copertura esistente con una nuova copertura in legno su struttura portante appositamente predisposta in calcestruzzo armato al fine di garantire un’altezza minima libera da ostacoli di 10 metri e di ampliare la capienza del pubblico fino a 1.500 posti. Ucchielli e gli assessori Angelo Ghiselli (Lavori pubblici) e Mirco Calzolari (Sport) hanno comunicano che il consiglio comunale e la giunta hanno approvato il documento di fattibilità per la ristrutturazione e l’ampiamento del palazzetto dello sport di Montecchio.

La nuova struttura permetterà così di ospitare partite ufficiali dei massimi campionati italiani ed europei di pallavolo e di pallacanestro, oltre che naturalmente poter tenere iniziative pubbliche, eventi, concerti e manifestazioni di qualsiasi genere. "Continua, come si vede – conclude il sindaco – l’impegno dell’Amministrazione per rendere sempre più funzionali, moderni ed accoglienti con ingenti investimenti". Per il Paladionigi sono saranno stanziati gli originali 1,6 milioni di euro a cui sono stati aggiunti altri 800 mila euro provenienti da un avanzo di amministrazione di 3 milioni.