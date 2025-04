Vallefoglia celebra la Megabox. E il sogno è la coppa più ‘grande’

Si festeggia a Vallefoglia. La Megabox è per la prima volta nella sua storia in Europa. E ieri il traguardo della Cev Challenge Cup è stato celebrato in Comune. Il sindaco Palmiro Ucchielli è entusiasta: "Una piccola città come la nostra è onorata di questo traguardo straordinario – dice il primo cittadino – ed entro l’anno il PalaDionigi sarà pronto per accogliere la squadra, sarà a norma anche per le partite europee. Ringrazio a nome di tutti l’imprenditore e main sponsor del club Ivano Angeli che ha portato la nostra realtà attraverso la pallavolo in un palcoscenico così prestigioso". Il numero uno della società biancoverde interviene: "E’ stato un crescendo rossiniano – racconta Angeli –. Abbiamo iniziato la stagione soffrendo per gli infortuni e per un organico ridotto e mai avremmo pensato di strappare il biglietto per giocarci una coppa europea. Il gruppo ha dimostrato di essere coeso. E’ stato un traguardo inaspettato, ma alla fine meritato non solo per le ragazze, ma per tutti coloro che lavorano intorno. E’ stato un finale bellissimo, al termine del campionato c’era il rischio di rilassarsi, ma tutte hanno contribuito a questo successo, anche quelle atlete che già sanno che il prossimo anno giocheranno con un’altra maglia".

Resta a Vallefoglia, riconfermatissima, la capitana Sonia Candi: "Sono molto contenta di potere restare qui – commenta la centrale di Faenza –, quando sono arrivata non è stato facile all’inizio ricoprire il ruolo di capitano di un gruppo nuovo e anche per me tutto l’ambiente era nuovo. Invece ho trovato delle grandi persone. Ci siamo trovate tutte bene in campo e anche a livello personale". Sulla Challenge Cup la Candi dice: "Non vediamo l’ora di giocarla, ci aspetta un nuovo anno ricco di partite e di viaggi. Avremo meno tempo per allenarci, si dovranno sistemare certi meccanismi giocando. Ma sarà bello rappresentare l’Italia".

Riconfermato da tempo coach Andrea Pistola: "Sono contento di potere continuare un lavoro iniziato due anni fa – sottolinea il tecnico anconetano –, sono state due stagioni in crescendo. Quest’anno, nonostante le diverse difficoltà, siamo migliorati rispetto all’anno scorso e il prossimo anno vogliamo fare ancora meglio. Andiamo a step. La Coppa è una ulteriore opportunità di visibilità". Chiude l’assessore allo sport Mirco Calzolari: "Grazie ad Angeli – dice – stiamo raggiungendo livelli altissimi. Invito tutta la cittadinanza a venire a vedere le partite della Megabox, dal vivo è meglio che dalla tv". Prossimo anno anche la Cev Challenge Cup, ma se si liberasse un posto in Cev Cup…

Beatrice Terenzi