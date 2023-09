"Vallefoglia Challenge", ci siamo Si può diventare sportivi ad ogni età

"Mettiti in gioco": è lo slogan della Vallefoglia Challenge, un’intera giornata dedicata allo sport, al fine di promuovere il grande lavoro che svolgono le società sportive del territorio. L’evento, che si terrà domani dalle 10 nel cortile di fronte al PalaDionigi di Montecchio, vedrà le dimostrazioni sportive di: Mega Volley SSD, ASD Vallefoglia Arcieri di Sant’Angelo, Circolo Tennis Montecchio, ASD Pisaurum Bike, ASD Baseball Club Pesaro e tante altre, tutte pronte a far innamorare gli amanti dello sport di ogni età. Alle 18, inoltre, la presentazione delle prime squadre di serie D di Basket e di calcio a 5 della Montecchio Sport, nonché di quelle del calcio a 11 della SSD Academy Montecchio Sant’Angelo. Alle 19, l’intervento a cura del direttore scientifico di Ethica Center, Sammy Marcantognini, con la conferenza "Lo sport fa bene? Dipende". Alle 20 le premiazioni e la consegna di borse di studio, mentre alle 21 la chiusura a cura della Asd Pesaro Balla, attraverso lo spettacolo con i campioni italiani di danza sportiva: "È una giornata importante, la prima grande iniziativa rivolta alle varie discipline sportive – commenta Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia –. Segue l’onda della Pesaro Challenge, tenuta pochi giorni fa, cercando di ottenere uno spazio centrale nel triangolo sportivo, Pesaro – Fano – Urbino, che sempre è esistito. Gli investimenti per lo sport ci sono stati – 1 milione di euro per il PalaDionigi –, ora li faremo fruttare. Una volta facevo sport anche io. Ora, da sindaco, mi concedo una passeggiata ogni tanto".

"La bellezza dello sport è anche questa, mettere insieme tante realtà che, altrimenti, resterebbero divise – spiegano Francesco Troiani e Rachele Pacifico, organizzatori –. Si potranno provare e conoscere tantissimi nuovi modi di vedere lo sport, tantissime associazioni del territorio. La riuscita dell’evento sarà una vittoria per tutti. A Vallefoglia, oltre lla realtà industriale, c’è anche una grossa fetta di attività sportive. È ora di farle emergere". Tra le attività proposte, anche due "sport" svedesi: il "plogging race" e "urban plogging". Queste due attività consistono rispettivamente nel correre e camminare, raccogliendo i rifiuti che si incrociano sul proprio percorso. Un modo per fare attività fisica, con l’aggiunta di una maggiore consapevolezza nei confronti dell’ambiente e della natura. Entrambe le squadre di "plogging" verranno fornite di guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti.

Alessio Zaffini