Vallefoglia Challenge raddoppia. Oltre allo sport, l’ambiente

Sarà Gaia Giovannini, giocatrice della Megabox e medaglia d’oro con la Nazionale di Pallavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’ospite d’onore di "Vallefoglia Challenge", evento dedicato interamente allo sport pensato per promuoverne i valori e valorizzare le società sportive del territorio. Una manifestazione che quest’anno raddoppia, visto che per la prima volta si terrà su due giorni, oggi e domani, nell’area allestita per l’occasione di fronte al PalaDionigi di Montecchio, dove ci sarà la possibilità di assistere ad esibizioni, tornei e partecipare a giornate di prova per ogni tipologia di sport, dal calcio alla danza, dal tiro con l’arco al Taekwondo.

Decine di appuntamenti che si alterneranno dalle ore 10 alle 22 di oggi e domani. La schiacciatrice della Megabox sarà invece presente alla cerimonia di inaugurazione della manifestazione, in programma ooggi alle ore 17. A aprire il momento di celebrazioni sarà la Banda di Vallefoglia. A seguire sarà consegnato un riconoscimento a Gaia Giovannini e durante la premiazione sarà proiettato un video che il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha inviato per celebrare l’occasione. "Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa – dice il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, foto – perché valorizza le società sportive presenti nel territorio e permette ai giovani e alle famiglie di avvicinarsi allo sport. Come Comune, oltre alle scuole, abbiamo voluto investire proprio negli impianti sportivi e continueremo a farlo. Siamo contenti poter premiare Gaia Giovannini e di aver avuto l’attenzione anche del presidente del Coni Malagò per questo evento".

D’accordo anche Mirco Calzolari, assessore allo Sport del Comune di Vallefoglia: "La manifestazione, arrivata quest’anno alla seconda edizione, è una vetrina per le nostre società sportive – spiega -. Oltre al PalaDionigi, saranno interessati anche gli impianti sportivi di tutto il territorio dal Campo comunale Spadoni al circolo tennis Montecchio, per un evento diffuso. Durante la manifestazione si terrà anche il primo torneo di Baskin Città di Vallefoglia, perché lo sport è inclusione". Organizzatori dell’evento la Escudo ASD: "Lo scorso anno la partecipazione all’iniziativa è stata davvero grande – spiegano Rachele Pacifico e Francesco Troiani -. Anche quest’anno ci aspettiamo una presenza importante, perché la manifestazione sta crescendo. In questa edizione ci saranno due giorni dedicati allo sport e crediamo che in tanti vorranno ‘mettersi in gioco’ come dice lo slogan del nostro evento. Ci teniamo a sottolineare anche un appuntamento particolare di questa edizione. Domani alle 9 ci sarà una attività di plogging, che unisce una passeggiata insieme alla raccolta dei rifiuti lungo il percorso. Invitiamo tutti a partecipare".

Alice Muri