"Vallefoglia e Montelabbate, occhio all’ipotesi del referendum"

Astelvio Biagini si autodefinisce osservatore esterno del procedimento di fusione tra Vallefoglia e Montelabbate. "Il sindaco di Vallefoglia sembra spingere per la fusione, mentre la sindaca di Montelabbate non pare proprio essere d’accordo. Così non è proprio una bella condizione. Si è autoproclamato un comitato – scrive – che ha già organizzato due incontri generando polemiche e confusione, e adesso sembra deciso a organizzare una raccolta di firme per promuovere un referendum. Dovrei ricordare a tutti che si è già votato nel 2009, con un risultato di partecipazione negativo da parte della popolazione. Quando s’è persa l’occasione per la fusione! Tutti sappiamo che i territori s’intrecciano, le problematiche sono comuni, i costi amministrativi sarebbero ridotti, forse dimezzati con vantaggi raddoppiati". Il no dell’amministrazione di Montelabbate verrà ripetuto il 20 aprile alle 21 nella sala del consiglio comunale. Vallefoglia ancora fa i conti dei fondi arrivati con la precedente fusione tra Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo: "Una soluzione territoriale equilibrata, che dovremmo essere in grado di replicare", conclude Biagini.