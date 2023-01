Vallefoglia, festa per il nuovo municipio unico

Prima l’inno d’Italia, poi l’inno europeo ed infine l’inno della città di Vallefoglia, che si intitola "Radici ed Ali". Con queste tre solenni musiche a fare da sottofondo, eseguite dal coro di Pian del Bruscolo e dai ragazzi del Conservatorio Rossini di Pesaro, si è inaugurata la nuova sede comunale della Città di Vallefoglia, con sede a Montecchio in via Alfredino Rampi 4. Il freddo, purtroppo, non ha permesso l’inaugurazione all’aperto, ma si è rimediato celebrando il grande nella palestra sottostante il nuovo edificio: "Siamo riusciti ad avere un mese di sole ed ora ci ritroviamo ad inaugurare con un tempo un po’ meno bello – inizia scherzando Ucchielli, sindaco di Vallefoglia –. Permettetemi anche un po’ di emozione, perché un’occasione del genere fa trepidare anche chi è abituato come me. Oggi, oltre ad essere la giornata dedicata a questa inaugurazione, è il 79° anniversario dello scoppio di Montecchio, quindi è doppiamente importante. Questo che verrà inaugurato non è solo un edificio amministrativo, è il palazzo della comunità ed è importante, perché da oggi quelli che verranno qui, affianco alla casa della salute, troveranno tutto. Basti pensare che prima c’erano 4 sedi distaccate: a Montecchio, a Morciola, a Colbordolo e a Sant’Angelo in Lizzola. Dato che per noi il rapporto con i cittadini è molto importante, è giusto che alla comunità venga dato un luogo fisso, un punto in cui tutta la burocrazia riesca a compiersi in modo veloce ed efficace". Restano comunque operative le sedi distaccate. Moltissima gente presente all’inaugurazione, che non ha perso occasione per applaudire il sindaco: "Se il 2022 è stato un anno di progetti, questo del 2023 sarà l’anno delle inaugurazioni – continua Ucchielli –. Le prossime occasioni di vederci saranno per l’inaugurazione del Teatro Giovanni Santi a Bottega e per il nuovo acquedotto. Insomma, non ci vogliamo fermare qui, perché crediamo in questa città e mi piace pensare che anche i cittadini vogliano credere in noi". Presenti all’inaugurazione anche le autorità civili e militari, nonché gli imprenditori della "Valle del Fare": "Un grandissimo grazie – continua Ucchielli – va a tutte le attività della zona, che hanno contribuito affinché i cittadini potessero avere questa nuova sede. Ringrazio anche tutte le forze dell’ordine, che ogni giorno contribuiscono alla sicurezza dei vallefogliensi, nonché una buona dose di gratitudine anche a chi ci ha preceduto, che hanno creato una fusione tra vari Comuni per arrivare a questo risultato".

Alessio Zaffini