Vallefoglia ha predisposto il “Piano antineve“

Il Comune di Vallefoglia ha approvato il piano di tutela in caso di neve e annesso spargimento di sale per l’anno corrente, con la previsione di un sistema di allertamento in caso di necessità derivante da condizioni metereologiche avverse. Il sindaco Palmiro Ucchielli e l’assessore alla Viabilità e Sicurezza Stradale Angelo Ghiselli hanno diramato la comunicazione dopo l’approvazione del piano da parte della giunta comunale. Nello specifico, il servizio di spazzamento delle strade e spargimento del sale è stato predisposto dividendo il territorio comunale in cinque zone, in modo tale da ridurre i disagi di circolazione consentendo un più rapido intervento. Il piano è stato condiviso anche dal resto dell’Unione dei Comuni Pian di Bruscolo, ma per quanto riguarda Vallefoglia la divisione avverà in questo modo: la zona 1 comprenderà l’area del monte di Montecchio e quella compresa tra S.S. 423 (corso XXI Gennaio e via Roma); la zona 2 riguarderà la zona a valle di Montecchio, nell’area compresa tra S.S. 423 (via XXI Gennaio e via Roma); la zona 3 interesserà Sant’Angelo in Lizzola (capoluogo, via Monte Monte Carbone, via Brasco, via Montali, via Monte Frontone sino a via Apsella); la zona 4 sarà dedicata a Bottega, Morciola, Mulino Ruggeri, Cappone, via Serra di Genga, via Canarecchia, via Nazionale località Bucaferrara, Ca’ La Balia); e, infine, rientreranno in zona 5 Talacchio (paese, zona industriale), Colbordolo (paese), via Del Montale, via Cupa, Monte di Colbordolo, Montefabbri, via Forquini, via Pontevecchio e via Ca’ Golino.

lu. ard.