Vallefoglia, in scena la doppia festa E la fontana rinfresca subito la gente

Doppia festa a Vallefoglia, ieri, durante le celebrazioni del 2 giugno: la prima in onore della Festa della Repubblica, la seconda per l’inaugurazione della Piazza Municipale con la nuovissima fontana, unica frescura in una giornata accompagnata da un caldo sole, che scaldava gli animi di tutti i presenti. Oltre alle cariche istituzionali, civili e militari, presenti anche moltissimi cittadini, sicuramente non avari con gli applausi per questi festeggiamenti importanti: "Questa per noi è una grande giornata – spiega Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia –, perché abbiamo avuto il piacere di poter completare questa piazza che non solo è del Comune, ma è per tutti gli abitanti della città. Sarà un punto di ritrovo speciale, una ’agorà’ dove ci si potrà riunire per festeggiare, manifestare e dibattere. Inoltre, chiaramente non meno importante, festeggiamo anche i 77 anni della nostra Repubblica, nata da un Paese che ha vissuto le tragedie della guerra, e che anche oggigiorno ha dovuto subire altre sfide, ma sempre mantenendo la testa alta".

"I miei più sentiti ringraziamenti, ovviamente, vanno a tutti quelli che hanno creduto in questo progetto e che ci hanno permesso di poter avere questo "doppio compleanno"".

Ad accompagnare i saluti istituzionali, poi, l’alzabandiera con l’inno italiano, eseguito magistralmente dal Corpo Bandistico "Giovanni Santi" di Colbordolo e accompagnato dal coro di Città Futura.

A seguire, le splendide coreografie dei ragazzi del Centro Danza Performance, che sotto le musiche di Rossini e la voce di Pavarotti, hanno danzato nella neo-piazza, facendo emozionare tutti i presenti: "Quella di oggi – ha concluso il sindaco Ucchielli – è stata una giornata dedicata a noi come cittadini, perché non si dimentichi mai il passato che ha formato questa Italia in cui viviamo, l’Italia che noi amiamo definire come ’casa nostra’".

Alla fine delle celebrazioni, un particolare curioso: alcuni cittadini, sorpresi dal calore del sole, hanno pensato di sfruttare subito le potenzialità della fontana passandoci in mezzo, trovando così un po’ di refrigerio.

Alessio Zaffini