Vallefoglia, la missione sostenibilità è compiuta

Vallefoglia, missione sostenibilità. Il Comune ha presentato ieri il nuovo Rapporto di sostenibilità che è andato a “fotografare” i risultati delle proprie politiche ambientali relativamente al 2024, ed è stato incluso nella Guida dei Comuni Sostenibili italiani 2025/2026, la nuova edizione del volume progettato e pubblicato dalla Rete dei Comuni Sostenibili, recentemente presentato al Salone internazionale del Libro di Torino.

La presentazione ieri, nella sala consiliare del Comune: sono intervenuti il sindaco Palmiro Ucchielli, l’assessore all’ambiente Mirco Calzolari e il direttore generale della Rete dei Comuni Sostenibili Giovanni Gostoli.

"La Rete dei Comuni Sostenibili – si legge in una nota – analizzando i dati forniti dal Comune di Vallefoglia e da istituti di ricerca come l’Istat, ha stilato il Rapporto che valuta una serie di indicatori, la maggior parte dei quali su materie di stretta competenza dell’ente. Gli indicatori sono stati elaborati dalla Rete, mentre il progetto di monitoraggio è stato messo sotto la lente di ingrandimento dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea".

In pratica, è una "radiografia" degli effetti delle politiche ambientali adottate dal Comune, voce per voce. Vallefoglia raggiunge l’82,76% di indicatori quantitativi con tendenza positiva o stabile su materie di competenza comunale nel breve periodo, cioè negli ultimi 3 - 5 anni".

"Tra i dati più significativi: gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico nelle scuole, impianti sportivi e strutture comunali; l’ampliamento dei servizi per gli asili nido e le scuole per l’infanzia; la diminuzione dei consumi elettrici per edifici comunali nell’ultimo anno; il raggiungimento del 92% nella conversione a Led dell’illuminazione pubblica; l’incremento del verde a disposizione dei cittadini, dei parchi della salute e del benessere; l’aumento della percentuale di raccolta differenziata nel medio periodo; l’aumento delle nuove piantumazioni; il raggiungimento del 43% di cibi bio nelle mense comunali; le progettualità sviluppate per la mobilità sostenibile e la sicurezza urbana".

"Tra gli indicatori qualitativi, positive le azioni su: il mantenimento a 0,2% dell’addizionale Irpef per redditi pari a 12mila euro; i tempi di pagamento delle fatture (15 giorni in anticipo medio rispetto alla scadenza); l’approvazione nel 2023 del Piano Antenne e del Piano di Protezione Civile; l’attivazione dell’iter per strumenti di pianificazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e per la mobilità sostenibile “casa-lavoro”; la presenza di almeno un parco accessibile".