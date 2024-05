Vallefoglia, la quarta lista: il candidato è Carla Nicolini

Si svela il giallo della quarta lista alle elezioni amministrative del Comune di Vallefoglia. Dopo qualche giorno di incertezza ha avuto la luce verde anche il centrodestra che ha presentato la propria lista, ’Centrodestra per Vallefoglia’, con 12 candidati (8 uomini e 4 donne) alla carica di consiglieri comunali per le prossime amministrative. Candidata sindaco sarà Carla Nicolini (foto), i nomi degli altri candidati sono: Paolo Borlenghi, Enrico Battistelli, Carmine Luigi D’Agostino, Michele Romani, Mirko Bastianoni, Francesco Giannotti, Antonella Andreani, Barbara Bertulli, Monia Tontini, Corinne Balboni, Filippo Rossi, Alessandro Fiumani. "Prosegue la tradizione di un gruppo con esperienza – si legge nella nota ufficiale - fra questi l’avvocato Fiumani, già consigliere comunale a Pesaro alcuni anni fa, ma con il rinnovato spirito di alcuni giovani. Gli obiettivi sono raggiungere una migliore comunicazione istituzionale verso i cittadini e le imprese, facendoli sentire partecipi alla gestione amministrativa del Comune. Tra i punti di principale interesse quello della viabilità, critica a Montecchio, l’istituzione di una scuola superiore ad indirizzo tecnico industriale e l’attuazione dei collegamenti telematici a banda larga. Per poter legittimare il titolo di città ottenuto con decreto del Presidente della Repubblica, Vallefoglia dovrà rendersi sempre più autonoma ed autosufficiente".