Vallefoglia, le sfide a Ucchielli. Torcoletti: "Noi faremo meglio"

Vallefoglia, è guerra all’ultimo voto. Tre o quattro liste in gara: perché la quarta, ancora non pervenuta, attende la conferma della commissione elettorale.

Andrea Torcoletti ha presentato ieri (foto) la sua lista "Vallefoglia Cambia" nella sede elettorale di via XXI Gennaio. "Ora siamo realmente in competizione per una Vallefoglia migliore", ha detto. L’obiettivo: "Fare, meglio". Sono 16 le persone inserite nella lista. Immacolata Acri, direttore di un supermercato di Vallefoglia; Romina Angeli, impiegata e guida naturalistica ed educatrice ambientale; Marco Danieli, militare del 28° Reggimento "Pavia"; Cesare Donati, studente di Giurisprudenza a Urbino; Filippo Fucili centralinista; Melissa Gasparrini, libera professionista in campo educativo; Alex Gennari, studia scienze politiche; Linda Giovannelli consulenza e comunicazione digitale; Stefano Giunti impiegato in un’azienda cosmetica; Elisa Martellini, insegnante di scuola secondaria di primo grado; Milena Marzi, responsabile dell’amministrazione in un’azienda locale; Mirko Pacini, impiegato in una ditta che si occupa di smaltimento di veicoli fuori uso; Gioele Palazzi, laureato in ingegneria aereospaziale, fotografo; Paride Saltarelli, dipendente in un’azienda leader del territorio; Silvia Torcoletti, è laureata in lettere moderne e insegna nella scuola "Giovanni Paolo II" di Montecchio; Cristiana Ugolini, è avvocato e per anni si è occupata come volontaria della gestione di una scuola dell’infanzia attraverso una fondazione.

Lista Ucchielli sindaco: Democratici e civici per Vallefoglia

Candidato sindaco: Palmiro Ucchielli

Anna Maria Ballerini, Emanuele Brizi, Mirco Calzolari, Debora Denti, Stefano Gattoni, Angelo Ghiselli, Ivonne Pagliari, Massimo Pensalfini, Mario Pintus, Giorgio Roberti, Annalisa Rossi, Francesca Sparaventi, Paola Tasini, Barbara Torcolacci, Lisa Vergoni, Gianluca Vichie.

Movimento 5 Stelle

Candidato sindaco: Sjeva Scozzafava

Mara Bassani, Mirko Bezziccheri, Marzia Cartoceti, Denis Frenda, Abdenbi Hallouka, Maurizio Lo Bianco, Andrea Lombardo, Jessica Luccarini, Mario Maio, Virginia Mengarelli, MIchele Piergiovanni, Roberto Pistillo, Giovanni Rossi, Sjeva Scozzafava, Alessandro Spadoni.

Alessio Zaffini