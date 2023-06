Vallefoglia, Murales ispirati a Gianni Rodari per riqualificare il patrimonio edilizio

Il Comune di Vallefoglia ha approvato le bozze di due murales che verranno realizzati questa estate dagli studenti del liceo artistico "Mengaroni" di Pesaro. I luoghi scelti per queste rappresentazioni sono l’anfiteatro "Carloni" della scuola primaria "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Bottega e la recinzione della biblioteca "Parri" in via Leonardo da Vinci a Montecchio. I due murales raffigureranno le opere di Gianni Rodari, illustrate dagli studenti. L’assessore all’Istruzione Barbara Torcolacci e il sindaco Palmiro Ucchielli hanno promosso l’iniziativa in Giunta. "L’obiettivo – precisa il sindaco – è in primo luogo di riqualificare, valorizzare, tutelare e migliorare il patrimonio edilizio comunale, rendendolo sempre più gradevole e nello stesso tempo stimolare i ragazzi alla lettura"

lu.ard.