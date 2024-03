Vallefoglia pronta per il super bus

Mobilità innovativa per il territorio? Presto sarà realtà il Brt – Bus Rapid Transit (foto), un sistema di trasporto pubblico concorrenziale ai mezzi di trasporto privati in grado di garantire performances tipiche di una metropolitana di superficie. La Giunta Esecutiva dell’Unione Pian del Bruscolo ha annunciato che è stato approvato il protocollo d’intesa con la Regione Marche per la promozione del trasporto pubblico e la sperimentazione di soluzioni innovative di mobilità. È stata quindi individuata la zona della "bassa Valle del Foglia" per realizzare questa progettualità, con lo scopo di proporre uno sviluppo sostenibile del territorio basato su salvaguardia ambientale e miglioramento della vita urbana. Gli obiettivi sono anche economici e di modernizzazione della rete infrastrutturale. La "bassa Valle del Foglia" sarebbe quindi ideale per partire, aumentando così l’attrattività e la capacità del trasporto pubblico locale, Gli obiettivi del nuovo Brt

sono quindi molteplici. Oltre a quelli già citati, ci sono l’ampia accessibilità e la sicurezza delle fermate, il comfort e la sostenibilità dei mezzi impiegati e la forte riduzione dell’utilizzo del mezzo privato, che porterebbe un importante contenimento dell’inquinamento atmosferico. A breve (ma non si sa ancora quando) ci sarà la firma del protocollo d’intesa tra Unione Pian del Bruscolo e Regione da parte del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del Presidente dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo Palmiro Ucchielli.

Da qui, si penserà poi a replicare in altre realtà territoriali.

