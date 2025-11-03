Vallefoglia si fa superare alla distanza da Chieri

megabox

chieri

(25-19, 15-25, 23-25, 22-25)

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Omoruyi 11, Candi 3, Bici 18, Giovannini 7, Butigan 9, Bartolucci 5; De Bortoli (L), Feduzzi, Stoyanova, Lázaro, Ungureanu 2, Thokbuom 3. N.e. Carletti, Mitkova. All. Pistola. REALE MUTUA FENERA CHIERI: Kunzler 15, Gray 7, Németh 3, Nervini 18, Cekulaev 10, Van Aalen 2; Spirito (L), Dambrink 15, Bah 2, Lotti, Antunovic. N.e. Ferrarini, Bonafede (L), Alberti. All. Negro.

ARBITRI: Caretti e Armandola.

NOTE – Spettatori 813. Durata set: 29’, 22’, 30’, 29’.

La Megabox si fa superare alla distanza da un Chieri con maggiori soluzioni di gioco. Nel primo set Bici strappa il primo mini break (5-3, 3 punti per l’opposto biancoverde), Bartolucci allunga a +4 con un muro e un attacco di seconda. Sull’8-4 Chieri chiama time-out, la Megabox è insuperabile a muro e con Candi scappa 12-5. Dambrink manda la palla sull’asta e la Megabox vola a +8 (19-11), Nervini recupera un mini break al termine di uno scambio interminabile. Chiude Butigan 25-19. Nel secondo set torna Dambrink per Németh, un ace di Cekulaev e una diagonale di Kunzler mandano Chieri avanti 4-1 e la Megabox spende il suo primo timeout. Un muro di Gray su Bici allunga il break, ma la stessa Bici e Butigan riportano in parità le tigri (8-8). Nervini allunga di nuovo (13-9), esce Bartolucci per Lázaro. Esce anche Bici per Stoyanova (12-20), le ospiti chiudono agevolmente con il muro sull’opposto bulgaro (25-15).

Nel terzo set Chieri riparte fortissimo, difendendo di tutto (4-1). Sale in cattedra Cekulaev, ma la Megabox pareggia subito con Giovannini e Bici. Un ace di Kunzler ristabilisce il +2, la Megabox fatica molto a mettere palla a terra e la Reale Mutua scappa via di nuovo 11-6 (muro di Nervini su Bici). Entra Thokbuom per Candi, tre punti in fila di Omoruyi riportano le tigri a -1 (13-14). Nel quarto set Chieri riparte avanti (4-1, attacco out di Butigan). Un ace di Bici riporta a -2 la Megabox (21-23). Chiude Kunzler 25-22.